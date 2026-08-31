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"Мы провели успешную 72-часовую операцию против русских фрегатов"

"Мы провели успешную 72-часовую операцию против русских фрегатов"

"Мы провели успешную 72-часовую операцию против русских фрегатов". Командование Королевского флота отчиталось перед новым премьером об операции против российских конвоя трёх подсанкционных судов через Ла-Манш, задействовав до 30% боеспособного надводного флота.

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Игорь Кузнецов

Конвоировать все суда "теневого флота" (как их обозначили бриты) слишком накладно. Показали проход кораблей - и хватит. Одновременно предупредили о том, что будет если допустят "пиратство" - адекватный захват судов где угодно в мировом океане.