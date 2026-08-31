"Мы провели успешную 72-часовую операцию против русских фрегатов". Командование Королевского флота отчиталось перед новым премьером об операции против российских конвоя трёх подсанкционных судов через Ла-Манш, задействовав до 30% боеспособного надводного флота.
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А всё идет от желто-голубых экранов Рос ТВ...
Конвоировать все суда "теневого флота" (как их обозначили бриты) слишком накладно. Показали проход кораблей - и хватит. Одновременно предупредили о том, что будет если допустят "пиратство" - адекватный захват судов где угодно в мировом океане.
"Мы провели успешную 72-часовую операцию проти подсанкционных судов России. Сливали дерьмо из своих гальюнов. Поэтому, торговые корабли России не стали на нас нападать"! Бгг...
Эта операция войдёт в историю королевского флота, как беспримерный подвиг моряков и не имеющей аналогов в области военно-морского искусства...
Собака лает - караван идёт....
Сами себя расхвалили ни за что эти наглосаксы!
Опять бритиши победили даже не явившись на войну😂😂😂
Успешная она уже потому, что ничего из королевского флота не было утоплено... Всё обошлось...
А русские фрегаты в курсе?...)))
Елена .......