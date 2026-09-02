Умер сценарист культового хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

Американский писатель и сценарист культового хоррор-фильма «Пятница, 13-е» Виктор Миллер умер на 87-м году жизни.
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