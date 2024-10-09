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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эберле стал новым капитаном «Сиэтла»

34-летний форвард стал вторым капитаном в истории «Кракена». Клуб выступает в НХЛ с сезона-2021/22. Прошлым капитаном «Сиэтла» был Марк Джиордано, который был обменян в «Торонто» в марте 2022 года.

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