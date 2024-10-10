Воронежский «Де Инжиниринг» пошел на мировую со структурой «Эфко»

Воронежский производитель машин и оборудования - компания «Де Инжиниринг» заключила мировое соглашение с белгородской «Передвижной механизированной колонной «Союзпарфюмерпром»» (контрольный пакет акций принадлежит ГК «Эфко») по иску на 1 млрд рублей.
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