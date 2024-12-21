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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гильермо Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»

Ранее Абаскаль посетил матч «Юнайтед» из Дубая, за которую играет Промес, где игрок отметился голом. – Гильермо, вы были в Дубае на матче Промеса.

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