Средний лимит по кредитным картам в России в феврале снизился на 13 процентов

Он уменьшился до 89 тысяч рублей по сравнению с декабрем 2024 года Средняя сумма лимитов по кредитным картам в России в феврале этого года уменьшилась более чем на 13% в сравнении с декабрем прошлого, до 89 тысяч рублей, говорится в исследовании финтех-компании «Баланс-Платформа», которым она поделилась с РИА Новости.