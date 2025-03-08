Украина в военном плане оказалась отброшена в XX век после отключения доступа к спутниковым снимкам. В нынешних условиях националисты больше не могут вести успешные боевые действия, так как они остались «одноглазыми».
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