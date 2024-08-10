Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Афигеть, дожили, что вынуждены из за мигрантов покидать свои дома. Не пора ли  уже навести порядок и выслать из нашей...Бастрыкин потребо...
  • Наталия Гарькун
    Были успешно проведены вражеские операции ???Вооруженные силы ...
  • Lora Некрасова
    Бастрыкин - он такой один. Это наш заступник. Работай, дорогой брат!Бастрыкин потребо...

Прокуратура заинтересовалась подтоплением участка на "Дальневосточном гектаре"

Прокуратура заинтересовалась подтоплением участка на "Дальневосточном гектаре"

На острове Сахалин началась проверка деятельности местной администрации и ресурсоснабжающей компании "Анивские муниципальные системы" после жалобы жителя Южно-Сахалинска Павла Щербакова на подтопление земли под его участком, предоставленным по программе "Дальневосточный гектар".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх