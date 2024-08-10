Прокуратура заинтересовалась подтоплением участка на "Дальневосточном гектаре"

На острове Сахалин началась проверка деятельности местной администрации и ресурсоснабжающей компании "Анивские муниципальные системы" после жалобы жителя Южно-Сахалинска Павла Щербакова на подтопление земли под его участком, предоставленным по программе "Дальневосточный гектар".