На Таймыре предстанет перед судом житель Красноярского края, обвиняемый в браконьерстве

В ходе рейдовых мероприятий в низовьях Енисея сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России и Таймырского отдела рыбоохраны задержали 36-летнего жителя поселка Караул, который незаконно добывал водные биологические ресурсы.
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