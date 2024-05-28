Вчера вечером астраханские огнеборцы ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Камызяке

Огненную стихию на площади более 1000 кв. метров укрощали более четырех часов. Вчера в 15:46 Главное управление МЧС по Астраханской области поступило сообщение из Камызякского района: в пределах города Камызяк, 300 метров восточнее дачного общества «Наука» загорелась сухая растительность на общей площади 1000 кв.