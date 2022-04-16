Белорусский институт мовы. Курсом Вятровича-Дробовича

Артем Агафонов. «Мягкая белорусизация», которая в Белоруссии, хотя и в целом более мягкая, чем на Украине, но, тем не менее, почти всегда означает принудительную дерусификацию, продолжается – и ее продолжают лоббировать на государственном уровне.