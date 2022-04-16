БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Белорусский институт мовы. Курсом Вятровича-Дробовича

Белорусский институт мовы. Курсом Вятровича-Дробовича

Артем Агафонов.   «Мягкая белорусизация», которая в Белоруссии, хотя и в целом более мягкая, чем на Украине, но, тем не менее, почти всегда означает принудительную дерусификацию, продолжается – и ее продолжают лоббировать на государственном уровне.

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