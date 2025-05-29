Украинский пленный рассказал о решении пойти воевать из-за конфликтов в тюрьме

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Беляков, которого взяли в плен российские бойцы, признался, что ушел на фронт, потому что его «опустили» на зоне и ему не нравилось быть «мальчиком на побегушках».
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