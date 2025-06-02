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Царьград

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Треть девятиклассников Москвы выбрали сдачу двух ОГЭ для поступления в колледж

Треть девятиклассников Москвы выбрали сдачу двух ОГЭ для поступления в колледж

Упрощенная система сдачи ОГЭ в этом году действовала в трех пилотных регионах.34% выпускников 9-х классов в Москве решили поступать в колледжи, и воспользовались для этого упрощенной системой сдачи ОГЭ.

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