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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Александр Григоров
    Нам этой свиньи только не хватаетБыков засобирался...
  • Александр Каблучко
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  • Nata
    В принципе шею может помочь найти простой обыкновенный топор.Быков засобирался...

Россия проучила армию извращенцев. Рукоплещут даже русофобы

Россия проучила армию извращенцев. Рукоплещут даже русофобы

После того как Верховный суд России признал так называемое ЛГБТ*-движение экстремистским и запретил любую его деятельность на территории нашей страны, западные политики и СМИ были в ярости.

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