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В Хабаровске из детдома сбежали пять подростков

В Хабаровске из детдома сбежали пять подростков

Пятеро подростков сбежали из Детского дома № 5 в Хабаровске, один из них был найден у бабушки. По данным представителя прокуратуры Индустриального района Хабаровска, не явились в установленное время пять детей, сбежавшие не вместе.

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