Пятеро подростков сбежали из Детского дома № 5 в Хабаровске, один из них был найден у бабушки. По данным представителя прокуратуры Индустриального района Хабаровска, не явились в установленное время пять детей, сбежавшие не вместе.
Популярные статьи
- Сын Пескова Николай подтвердил информацию Пригожина об участии в СВО и рассказал о получении медали «За отвагу»
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Ветряные электрогенераторы на самом деле и вредны, и загрязняют окружающую среду
Свежие комментарии