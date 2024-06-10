"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей

Какая у нас продажная власть! Уже даже до детей добрались!

alik3456 Джексон

Так с 90-х такая хрень идёт... Раньше на запад и в америку детей продавали , теперь мигрантам начали... Не страна ,а Дурдом-Детский Дом... А кремлю всё детей рожай, чтоб потом отобрать и продать...