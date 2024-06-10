Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей

"Сиротопром" вышел на новый уровень: Мигранты взялись за русских детей

"Сиротопром" вышел на новый уровень. Теперь за русских детей взялись мигранты, которые оформляют опекунство для легализации собственного статуса в России.

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Комментарии
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Елена Ларченко
Какая у нас продажная власть! Уже даже до детей добрались!
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16 час.
A
Antanas
проклятый продажный мир.
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11 час.
alik3456 Джексон
Так с 90-х такая хрень идёт... Раньше на запад и в америку детей продавали , теперь мигрантам начали... Не страна ,а Дурдом-Детский Дом... А кремлю всё детей рожай, чтоб потом отобрать и продать...
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3 час.

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