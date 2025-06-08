Театр абсурда
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Театр абсурда

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Подленько и цинично: у Зеленского "слили" истинную причину отказа забирать тела военных

Подленько и цинично: у Зеленского "слили" истинную причину отказа забирать тела военных

БлокнотРУ О главных причинах, которые несмотря на то, что украинская власть тщательно это скрывает, догадываются все, но выяснилось, что есть еще одна - подленькая.

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