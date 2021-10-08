Грузинские власти заявили, что объявивший голодовку Саакашвили начал есть мед и пить соки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать в тюрьме мед и натуральные соки, заявил журналистам начальник грузинской пенитенциарной службы Ника Цхвариашвили.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии