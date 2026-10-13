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Газета.ру

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Мурашко: выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадии сейчас выше 62%

Мурашко: выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадии сейчас выше 62%

Выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадии в России сейчас выше 62%. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости«Блоки вопросов, касаемые выявления онкологических заболеваний, тоже фактически сдвинулись с места.

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