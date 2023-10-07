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FiNE NEWS

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В iPhone 15 Pro начал плохо работать Wi-Fi из-за апдейта iOS с уменьшением нагрева

В iPhone 15 Pro начал плохо работать Wi-Fi из-за апдейта iOS с уменьшением нагрева

В начале октября Apple выпустила новый апдейт для операционной системы iOS с версией 17.0.3. Патч должен был устранить сильный нагрев iPhone 15 Pro, на который жаловались многие пользователи гаджета.

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