«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

Зеленодольский завод имени А.М. Горького — одно из ведущих судостроительных предприятий России. Сегодня, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, мы рассказываем какую роль сыграло в ней предприятие из Зеленодольска, которому на днях Владимир Путин присвоил звание Города трудовой доблести.
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