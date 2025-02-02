«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

Зеленодольский завод имени А.М. Горького — одно из ведущих судостроительных предприятий России. Сегодня, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, мы рассказываем какую роль сыграло в ней предприятие из Зеленодольска, которому на днях Владимир Путин присвоил звание Города трудовой доблести.