НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Трюдо,не наглей,хозяину подчинись,лучше подмойся!США ввели пошлины...
  • Eduard
    Всё просто:не надо торговать с СЩА,деньги и товар сохранее.Мир больше чем США!США ввели пошлины...
  • igor vinogradov
    МАТЕРИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНТРАКТА ТОЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТОР....«Брат и шурин там...

«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

Зеленодольский завод имени А.М. Горького — одно из ведущих судостроительных предприятий России. Сегодня, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, мы рассказываем какую роль сыграло в ней предприятие из Зеленодольска, которому на днях Владимир Путин присвоил звание Города трудовой доблести.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх