В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев

Министерство обороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «На ржевском рубеже славы», основанный на архивных материалах из фондов ЦАМО РФ, к 80-летней годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчков.
Министерство обороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «На ржевском рубеже славы», основанный на архивных материалах из фондов ЦАМО РФ, к 80-летней годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчков.
Свежие комментарии