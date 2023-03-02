Наш потерянный мир

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В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев

В МО РФ рассказали, как партизанский отряд «Ураган» застал врасплох немцев во времена битвы за Ржев

Министерство обороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный раздел «На ржевском рубеже славы», основанный на архивных материалах из фондов ЦАМО РФ, к 80-летней годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчков.

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