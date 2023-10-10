Концерн Orlen получит польскую часть газопровода «Ямал — Европа» с российской долей

Эксперты говорят, что это политически мотивированное изъятие актива, оно создает опасный прецедент, и не исключают, что Россия ответит зеркальноПольский энергетический концерн Orlen заявил, что власти передают ему польскую часть газопровода «Ямал — Европа» с российской долей.
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