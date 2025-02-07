Amazon потратит в этом году на развитие вычислительной инфраструктуры $100 млрд ...

Amazon потратит в этом году на развитие вычислительной инфраструктуры $100 млрдИнтернет-гигант Amazon оказался последним среди крупнейших игроков рынка облачных вычислений, выступивших в этом квартале с отчётами за предыдущий.
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