Министр обороны Болгарии в своем выступлении на заседании "Атлантического совета" заявил, что необходимо очистить болгарские учебники истории от фактов, которые признают положительную роль России в болгарском прошлом.
Необходимо избавиться от позитивной роли России в болгарской истории
Комментарии
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Александр Корякин
Пусть живут с позором на все времена. Без права оправдания.
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12 час.
BB
Borislav Bogdanov
Как-то очень резко висказиваетесь, ребята. И как обично в таких случаях, играя на емоциях, путаете. БОльшая часть Болгар вместе с Россией навсегда. Ето я как Болгарин говорю. Так и детей воспитиваем. Всегда, Когда ми вместе с меньшей дочерью Мати Болгарии -Россией, одной семьей жили все славяни, ми били силой и жили славно. В мире.И да, тряпки всегда на поверхности плавают, нельзя из-за них на всех Болгар накидиваться. Удачи на СВО, ребята! Окраине нельзя существовать в етой форме. И там тряпки на поврхности оказалиь и видите,к чему привело..Со всеми вашими друзьями лучше работайте..у вас везде друзей. пока
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Дожили болгары! Им теперь даже история поперёк горла встала... Ничего, перетопчетесь ибо уже невпервой - история вам, болгары, не помешала воевать против русских во время второй мировой войны... в России это до сих пор помнят и знают, что можно от вас ожидать...
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9 час.
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