BB

Borislav Bogdanov

Как-то очень резко висказиваетесь, ребята. И как обично в таких случаях, играя на емоциях, путаете. БОльшая часть Болгар вместе с Россией навсегда. Ето я как Болгарин говорю. Так и детей воспитиваем. Всегда, Когда ми вместе с меньшей дочерью Мати Болгарии -Россией, одной семьей жили все славяни, ми били силой и жили славно. В мире.И да, тряпки всегда на поверхности плавают, нельзя из-за них на всех Болгар накидиваться. Удачи на СВО, ребята! Окраине нельзя существовать в етой форме. И там тряпки на поврхности оказалиь и видите,к чему привело..Со всеми вашими друзьями лучше работайте..у вас везде друзей. пока