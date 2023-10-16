Минобороны Украины отчиталось об увеличении числа женщин в ВСУ

Численность женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилась на 40 процентов с 2021 года. Министерство обороны республики сообщает, что в настоящий момент службу в армии проходят 43 тысячи женщин-военнослужащих.
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