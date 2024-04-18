Франц Клинцевич отреагировал на вывод российских миротворцев из Карабаха

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 апреля подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха.
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