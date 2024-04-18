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Франц Клинцевич отреагировал на вывод российских миротворцев из Карабаха

Франц Клинцевич отреагировал на вывод российских миротворцев из Карабаха

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 апреля подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха.

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Комментарии
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ольга
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1 час.
Владимир Витковский
Пора уже это стадо жестко загонять в стойло, где их место...
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40 мин.
ВВ
Владимир Витковский
Раз зависит, значит молча вылизывать сапоги хозяина должно...
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39 мин.

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