Дорожная ситуация на мосту у Телецентра стабилизировалась, заявили в мэрии. Чиновники сообщили, что со стороны Левобережья «наблюдается снижение заторовых ситуаций в утренние и вечерние часы пик.
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Дорожная ситуация на мосту у Телецентра стабилизировалась, заявили в мэрии. Чиновники сообщили, что со стороны Левобережья «наблюдается снижение заторовых ситуаций в утренние и вечерние часы пик.