В МГМУ Сеченова создали крем-эмолент для пациентов с разными формами дерматита

В Первом МГМУ им. Сеченова импортозаместили крем-эмолент, который устраняет сухость кожи, шелушение, зуд, чувство стянутости и подходит даже пациентам с атопическим или ретиноевым дерматитом и сенильным ксерозом (патология, обусловленная снижением влаги в эпидермисе при старении).