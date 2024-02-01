В МГМУ Сеченова создали крем-эмолент для пациентов с разными формами дерматита

В Первом МГМУ им. Сеченова импортозаместили крем-эмолент, который устраняет сухость кожи, шелушение, зуд, чувство стянутости и подходит даже пациентам с атопическим или ретиноевым дерматитом и сенильным ксерозом (патология, обусловленная снижением влаги в эпидермисе при старении).
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