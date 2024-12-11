Победителями конкурса «Народный доктор» в ноябре стали педиатр из Иванова, офтальмолог из Фурманова и терапевт из Ивановского района

<p> Определены победители конкурса «Народный доктор» в ноябре. Наибольшее число благодарностей и голосов поддержки пациентов получили участковый педиатр детской поликлиники №8 в Иванове Варвара Зырянова, офтальмолог Фурмановской ЦРБ Наталья Синицына и терапевт Коляновского офиса врача общей практики в Ивановском районе Валентина Никитина.
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