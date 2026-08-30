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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яценко отыграла у Сарасуа подачу на матч и одержала первую победу в основе ТБШ

Полина Яценко обыграла 74-ю ракетку мира Ренату Сарасуа в первом круге US Open со счетом 4:6, 6:4, 7:6(10-7).

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