Малая артиллерия — со складов на фронт

Борис Леонтьев

Надо не только со складов доставать это всё, но и СРОЧНО возобновлять производство и модернизацию того, что покажет или уже показало себя эффективным. Ну и ещё всё это пора уже выпускать по нормативам военного времени. А у нас ещё полно предприятий ВПК, которые уже более 30 лет не могут оправиться после 90-х и того, что с ними сделала банда Ельцына.