Советский Союз все годы готовился к войне, к большой войне. Огромные запасы вооружений и боеприпасов хранились на огромных складах.
Малая артиллерия — со складов на фронт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
Надо не только со складов доставать это всё, но и СРОЧНО возобновлять производство и модернизацию того, что покажет или уже показало себя эффективным. Ну и ещё всё это пора уже выпускать по нормативам военного времени. А у нас ещё полно предприятий ВПК, которые уже более 30 лет не могут оправиться после 90-х и того, что с ними сделала банда Ельцына.
Ответить
11 час.
ИР
Игорь Рябин
Выпускать надо, а не прое... вать, то, чьо Советский Союз накопил!!! Привыкли торгаши халяву использовать...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии