Русская весна
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Русская весна

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Малая артиллерия — со складов на фронт

Малая артиллерия — со складов на фронт

Советский Союз все годы готовился к войне, к большой войне. Огромные запасы вооружений и боеприпасов хранились на огромных складах.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Надо не только со складов доставать это всё, но и СРОЧНО возобновлять производство и модернизацию того, что покажет или уже показало себя эффективным. Ну и ещё всё это пора уже выпускать по нормативам военного времени. А у нас ещё полно предприятий ВПК, которые уже более 30 лет не могут оправиться после 90-х и того, что с ними сделала банда Ельцына.
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11 час.
ИР
Игорь Рябин
Выпускать надо, а не прое... вать, то, чьо Советский Союз накопил!!! Привыкли торгаши халяву использовать...
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11 час.
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