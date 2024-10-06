Дмитрий Губерниев: «После слов про бомбометание Вяльбе превратилась в персонажа нерукопожатного. С мракобесами мне не по пути»

– Какие у вас сейчас отношения с Вяльбе? – У меня нет никаких отношений. Я просто считаю, что после слов про бомбометание в сторону Лондона она превратилась для нормальных людей в персонажа нерукопожатного.
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