За что теперь не должны платить пенсионеры: что добавилось в 2024 году

Получатели пенсий наделены рядом специальных льгот как на федеральном, так и региональном уровнях: они не должны платить налог на имущество, комиссию за обслуживание банковской пенсионной карты, за медобслуживание по системе ОМС и т.
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