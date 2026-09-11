За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 09-47 в Фурманове на улице Социалистическая 51-летний водитель, управляя велосипедом, совершил наезд на стоящий автомобиль «Киа Оптима», под управлением 36-летней женщины.
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