В результате обрушения потолка в спа-комплексе Владивостока пострадали девять человек

Во Владивостоке в результате частичного обрушения элементов реечного подвесного потолка в водном комплексе «Акватория» пострадали девять человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Министерство здравоохранения Приморского края.
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