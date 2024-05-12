Любовь к себе - ключ к счастливым отношениям

Мы все мечтаем о крепких и гармоничных отношениях, наполненных любовью и взаимопониманием. Однако путь к настоящему счастью с партнером часто упирается в собственные внутренние проблемы: низкую самооценку, страхи, неуверенность.
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