15 человек, у которых день прошел зря, если не удалось ни перед кем порисоваться

Есть такие индивидуумы, которые пытаются произвести впечатление на окружающих. И тут в ход идут разные способы: кто-то просто любит приврать, а другие же набирают кредитов, лишь бы пощеголять дорогими вещами.
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