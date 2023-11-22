Ни одна еда больше не пригорит на сковороде: вот чем посыпают хозяйки перед готовкой

Пригорание пищи на сковороде — распространенная проблема, которая может раздражать многих хозяек. Но не всегда нужно тратиться на новую кухонную утварь, ведь существует эффективный и простой способ вернуть сковороду к жизни, о котором рассказали лайфхакеры на портале belnovosti (18+).