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"Ступор": В России создали комплексную систему защиты стратегических объектов от дронов

"Ступор": В России создали комплексную систему защиты стратегических объектов от дронов

Русские инженеры разработали и собрали систему ПВО против БЛПА противника.Комплексная система защиты с названием "Ступор" способна своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.

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