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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Сенатор Карасин назвал причины массированной атаки дронами со стороны ВСУ

Сенатор Карасин назвал причины массированной атаки дронами со стороны ВСУ

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что украинская атака беспилотниками регионов России может быть связана с неудачами на линии фронта.

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