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Вайсфельд о 0:5 «Локомотива»: «Он же не может выигрывать всегда, не хватило эмоций после «Авангарда». «Барыс» недооценивают, команда пока играет хорошо»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил крупную выездную победу « Барыса » над « Локомотивом » (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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