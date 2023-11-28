Криптовалюта может пройти тест Хауи?

Рынок криптовалют регулируется SEC США с помощью "Теста Хауи". Любой цифровой актив считается ценной бумагой и нарушает закон, если содержит признаки инвестиционного контракта с ожиданием прибыли, дивидендов, дающий право на общую собственность, как в уставе АО.