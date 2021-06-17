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Рыжее счастье ищет маму!!!

Рыжее счастье ищет маму!!!

Санкт-Петербург!Златан полностью оправдывает своё имя. "Золотой" мальчишка - и по цвету, и по характеру.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Ольга Чмыхова
Репост!!!🙌
Светлана Войтович
Такой красивый мальчик!!! Удачи, ребенок!!!
Мюмзик
Какай милашка! Просто прелесть!
Irina HLUDNEVA
Красавчик! Репост!
Халикова Эля
Да ты Солнышко Золотое! Счастья тебе! Самых добрых Пап и Мам!
нина ромашкина
Счастья Златану! Репост!
techno_unionmailru Петрова
Репост, красивый котик.
Елена Мацевич
Хорошенький какой !
Марина Сазонова
Он просто душка.
алиса кабанова
Очень красивый мальчишка
ludmila Cernega
Ангелочек! А глазик может и зажить впоследствии.

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