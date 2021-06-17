Рыжее счастье ищет маму!!!

Яна ВолковаВ мире животныхРыжее счастье ищет маму!!! Санкт-Петербург!Златан полностью оправдывает своё имя. "Золотой" мальчишка - и по цвету, и по характеру.Вернуться к статье1218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЛисовскаяРепост!!!Ольга ЧмыховаРепост!!!🙌Светлана ВойтовичТакой красивый мальчик!!! Удачи, ребенок!!!МюмзикКакай милашка! Просто прелесть!IHIrina HLUDNEVAКрасавчик! Репост!ХЭХаликова ЭляДа ты Солнышко Золотое! Счастья тебе! Самых добрых Пап и Мам!нина ромашкинаСчастья Златану! Репост!techno_unionmailru ПетроваРепост, красивый котик.ЕМЕлена МацевичХорошенький какой !Марина СазоноваОн просто душка.алиса кабановаОчень красивый мальчишкаludmila CernegaАнгелочек! А глазик может и зажить впоследствии.Комментировать
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