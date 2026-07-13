Победоносная «воздушная война» Зеленского сорвалась в штопор

Как мы помним, не так давно Зеленский пафосно объявил, что война на земле с контролем территорий — уже не модно: теперь настоящая схватка с москальскими орками только начинается и вестись будет исключительно в небе, то есть в воздухе, где «у Украины есть реальная возможность победить» Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Последние сутки украинские ресурсы, в частности, поют оды какому-то там «беспилотному наступлению ВСУ в Запорожье», которое никто не видел, но это неважно.