Сын легендарного Олега Табакова - против России. Посмотрите, что он говорит

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Комментарии
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Ирина Мва
и папаша  не лучше...ежели такое дерьмо взрастил
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4 час.
Ирина Мва
да да..именно жидок
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4 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Присоединяюсь. А чтобы им было проще попрощаться с Россией, платить ВСЕМ АРТИСТАМ не более средней зарплаты региона. Их работа мне не кажется тяжелее работы токаря или повара, и, уж тем более, инженера на военном заводе. Решение простое - лишить все театры дотаций. Пусть станут САМООКУПАЕМЫМИ. Тогда и поймем ВАЖНОСТЬ для народа их работы. Пусть их содержат их &quot;почитатели&quot; за свой счет, а не за счет наших налогов.
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2 час.
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