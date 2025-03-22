ФОТО: Bulkin Sergey/Globallookpress ЦАРЬГРАД Сын легендарного Олега Табакова и молодая звезда отечественного кинематографа - против России.
Сын легендарного Олега Табакова - против России. Посмотрите, что он говорит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Мва
и папаша не лучше...ежели такое дерьмо взрастил
Ответить
4 час.
Ирина Мва
да да..именно жидок
Ответить
4 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Присоединяюсь. А чтобы им было проще попрощаться с Россией, платить ВСЕМ АРТИСТАМ не более средней зарплаты региона. Их работа мне не кажется тяжелее работы токаря или повара, и, уж тем более, инженера на военном заводе. Решение простое - лишить все театры дотаций. Пусть станут САМООКУПАЕМЫМИ. Тогда и поймем ВАЖНОСТЬ для народа их работы. Пусть их содержат их "почитатели" за свой счет, а не за счет наших налогов.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии