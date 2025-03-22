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Бреннан Менелл: «Динамо» должно как можно дальше пройти в плей-офф – каждый готов сделать этот рывок. У нас хорошая оборона, четыре звена могут забивать и приносить пользу»

Команда тренера Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции в этом сезоне. В прошлом сезоне бело-голубые проиграли «Трактору» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

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