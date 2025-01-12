Долго ли Запад может баловать любимое дитя англосаксов?

Чтобы понять глубину ненависти, разделяющей евреев с арабами Палестины, надо помнить, что, начиная с 1200 года до пришествия Христа – с исхода евреев из Египта, – народ этот был единственным в мировой истории, безжалостно изгоняемым отовсюду, куда заносил его ветер истории.