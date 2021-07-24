Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет в Подмосковье

Любители и профессионалы интеллектуальных видов спорта соберутся в ближайшее воскресенье, 25 июля, на гольф-курорте Links National Golf Resort в Дмитровском городском округе, чтобы принять участие в V международном фестивале «Сильные фигуры».
Любители и профессионалы интеллектуальных видов спорта соберутся в ближайшее воскресенье, 25 июля, на гольф-курорте Links National Golf Resort в Дмитровском городском округе, чтобы принять участие в V международном фестивале «Сильные фигуры».
Свежие комментарии