На дорогах Омска с сегодняшнего дня появится более 2 тыс. желтых электросамокатов. В кикшеринговом сервисе Whoosh напомнили, что сейчас поездки запрещены детям младше 14 лет.
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На дорогах Омска с сегодняшнего дня появится более 2 тыс. желтых электросамокатов. В кикшеринговом сервисе Whoosh напомнили, что сейчас поездки запрещены детям младше 14 лет.