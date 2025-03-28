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Новости Омска

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На дорогах Омска с сегодняшнего дня появится более 2 тыс

На дорогах Омска с сегодняшнего дня появится более 2 тыс. желтых электросамокатов. В кикшеринговом сервисе Whoosh напомнили, что сейчас поездки запрещены детям младше 14 лет.

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